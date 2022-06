al debutto la Filarmonica Teatro Comunale di Modena

(ANSA) - MODENA, 03 GIU - Il 6 giugno alle 21 debutta la neonata Filarmonica del Teatro Comunale di Modena con un concerto inaugurale offerto gratuitamente alla città: sul podio il direttore artistico del complesso, Hirofumi Yoshida. Il programma di questo primo appuntamento comprende due brani celebri del repertorio romantico, il Concerto per pianoforte e orchestra N. 1 di Ciajkovskij e la Sinfonia N. 9 "Dal Nuovo Mondo" di Dvorak, musiche che metteranno in luce le qualità di una nuova formazione composta da affermati professionisti fra cui prime parti di rinomate orchestre.

Al pianoforte ci sarà Dmitry Masleev, pianista russo vincitore nel 2015 del prestigioso concorso Ciajkovskij di Mosca. La rivista France Musique ha battezzato Masleev "Super solista", salutando il successo del suo debutto con l'Orchestre National de France proprio nel capolavoro ciajkovsjiano. La nuova orchestra sinfonica emiliana nasce grazie ad un accordo tra la Fondazione Teatro Comunale di Modena e la neonata Filarmonica di Modena, costituitasi come organizzazione autonoma e indipendente. Secondo l'accordo, per il momento siglato fino al prossimo dicembre, l'orchestra prenderà il nome dal Teatro il quale metterà a disposizione la propria sala per alcuni appuntamenti sinfonici che verranno inseriti in stagione a beneficio del consueto cartellone concertistico. L'orchestra, che si riunirà in vista degli appuntamenti in programma, pensati sia per Modena che per tournée nazionali e all'estero, vuole diventare anche un'importante opportunità per il graduale inserimento di giovani diplomati sul nostro territorio. Il presidente della Società Filarmonica è Giorgio Zagnoni, mentre la direzione musicale è affidata a Hirofumi Yoshida: entrambi hanno ricoperto lo stesso ruolo fino a qualche mese fa dell'Orchestra Filarmonica di Bologna. Info: www.teatrocomunalemodena.it. (ANSA).