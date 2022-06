Sky: in diretta concerto per celebrare Giubileo di Platino

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Sabato 4 giugno, a partire dalle ore 21, in diretta da Buckingham Palace, Sky (sul canale 109) propone lo straordinario concerto organizzato per celebrare il Giubileo di Platino, 70 anni sul trono, della Regina Elisabetta II, il Platinum Party at the Palace.

Ad aprire lo show di fronte alla residenza di Sua Maestà ci saranno i Queen + Adam Lambert, già protagonisti al Giubileo d'Oro del 2002, seguiti da artisti del calibro di Alicia Keys, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, Nile Rodgers, Sigala, Diversity, Jason Donovan, Mica Paris. La chiusura dello show sarà affidata a Diana Ross.

Accanto alle performance musicali ci sarà spazio anche per i grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport 'made in United Kingdom' come Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, The Royal Ballet ed Ellie Simmonds.

La serata - che sul canale 109 sarà proposta senza interruzioni e che sarà anche in simulcast su Sky Arte - ruoterà attorno a temi globali ma cari a Sua Maestà Elisabetta II come la moda, lo sport, l'ambiente e, ovviamente, la musica, quest'ultima in un segmento curato dal leggendario compositore Andrew Lloyd Webber, che parteciperà con un'apparizione speciale insieme a Lin-Manuel Miranda. Previste anche esibizioni dei cast e di ospiti speciali da opere come The Phantom of the Opera, Hamilton, Six, The Lion King e Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

In occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, da domani venerdì 3 fino a domenica 5 giugno il canale 109 diventa Sky Uno The Royals: un temporary channel che accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta della storia, delle curiosità, dei segreti e degli intrighi dei principali regnanti europei, ed in particolare della Famiglia Reale più popolare e seguita al mondo, i Windsor.

PLATINUM PARTY AT THE PALACE: sabato 4 giugno alle 21 sul canale 109 (e in simulcast su Sky Arte) SKY UNO THE ROYALS: dal 3 al 5 giugno sul canale 109 (ANSA).