2 giugno: Ligabue e Orietta Berti premiati a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 GIU - Luciano Ligabue è Ufficiale e Orietta Berti commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica. I due cantanti reggiani hanno ricevuto stamattina l'onorificenza dalle mani del Prefetto di Reggio Emilia Iolanda Rolli durante la cerimonia della Festa della Repubblica.

Il Rocker di Correggio è stato nominato Ufficiale dell'Ordine al Merito. "Sono onorato di ricevere questo titolo a Reggio Emilia, non solo città del tricolore, ma anche la mia città". Il Liga ha poi fatto una battuta sul concertone che lo attende al Campovolo sabato: "Finalmente dopo due anni ce l'abbiamo fatta anche se sto indossando la mascherina fino all'ultimo per evitare contagi. Sarà una grande emozione inaugurare la nuova Rcf Arena che spero porti fortuna, benessere e visibilità alla città".

La Berti invece è stata ordinata Commendatore. "Ringrazio per questo attestato di stima, spero di onorarlo negli anni.

Ringrazio il mio medico di base Fausto Torelli nonchè sindaco di Montecchio Emilia, ma anche il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni e il Prefetto Iolanda Rolli perchè mi hanno una gioia immensa", ha detto l'Usignolo di Cavriago.

(ANSA).