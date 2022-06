Regio Torino, l'opera d'estate nel cortile dell'Arsenale

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Per il secondo anno il Teatro Regio di Torino non si ferma d'estate e offre una stagione lirica anche estiva, dal 7 giugno al 17 settembre, grazie ad un'innovativa collaborazione con il ministero della Difesa che ha messo a disposizione il bellissimo cortile dell'edificio barocco che ospita la Scuola d'Applicazione dell'Esercito. A presentare Regio Opera Festival, c'erano il sindaco Stefano Lo Russo, il comandante generale di Divisione Mauro D'Ubaldi, il direttore artistico Sebastian F.Schwarz e - online da Parigi. il neo sovrintendente dell'ente lirico Mathieu Jouvin. "Questa bellissima stagione - ha spiegato il sindaco - segna un nuovo percorso che sta affrontando Torino, quello di portare la musica, da quella 'alta' a quella più pop, vedi Eurovision al Valentino, fuori dalle sue mura più conclamate, per soddisfare la voglia di cultura e di eventi all'aperto". Il generale D'Ubaldi ha sottolineato l'importanza di mettere insieme nel nome della cultura due istituzioni importanti come il Regio e la Scuola. Schwarz e Jouvin hanno sottolineato il carattere popolare del cartellone pensato per portare a teatro nuovi pubblici, soprattutto i giovani, con prezzi bassi e una campagna social straordinaria realizzata con Ied e che vede anche per la prima volta al mondo un ente lirico su Tinder. In cartellone Cavalleria Rusticana, Carmen, Tosca, Don Checco, ma anche concerti e danza con il Bejart Ballet Lausanne e Svetlana Zakharova. Jouvin ha poi confermato che da giugno ad ottobre proseguirà la seconda tranche dei lavori di ammodernamento del teatro che riaprirà in autunno e che a breve partiranno i bandi per coprire le posizioni vacanti in Orchestra e Coro. (ANSA).