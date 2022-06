Opera Roma: Ernani chiude stagione invernale

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Ernani e un cast internazionale di grandi voci con Francesco Meli, Angela Meade, Ludovic Tézier e Evgeny Stavinsky per chiudere la stagione invernale della ripresa degli spettacoli con il pubblico. L'Opera di Roma saluta il pubblico del teatro Costanzi dal 3 all'11 giugno con il dramma verdiano diretto dal maestro Marco Armiliato nella riproposizione dell'allestimento proposto nel 2013-2014 di Hugo de Ana. La grande musica tornerà finalmente alle Terme di Caracalla, sede storica degli spettacoli estivi del Teatro dell'Opera bloccata per due anni dalla pandemia con il fortunato 'trasferimento' al Circo Massimo, con Mass di Leonard Bernstein (dal 1 al 5 luglio) per la regia di Damiano Michieletto con Daniel Matheuz sul podio. A seguire Carmen (15 luglio-4 agosto), il balletto Notre Dame de Paris (21 luglio-3 agosto), il Barbiere di Siviglia (2 agosto-9 agosto) per finire a settembre ancora con la danza con la Serata Preljocaj (dal 12 al 18).

Ernani andò in scena per la prima volta a Venezia nel 1844.

Quinta opera di Verdi, basata sull'opera omonima di Victor Hugo e ambientata in Spagna nel 1519, è considerata l'opera che segna il passaggio alla maturità del compositore di Busseto. "Sono felice di tornare all'Opera di Roma con un titolo come questo - dice Marco Armiliato - uno dei miei preferiti dell'intero repertorio verdiano. La sua ricchissima partitura crea atmosfere fosche e avvolgenti e si intreccia con l'emozionante racconto tratto da Victor Hugo".

Nel ruolo del protagonista Francesco Meli, tra i tenori oggi più richiesti al mondo e particolarmente apprezzato nel repertorio verdiano. Accanto a Meli altre tre grandi voci, tutte al loro debutto al Costanzi: il soprano americano Angela Meade, star del Metropolitan di New York, dove ha debuttato nel 2008 proprio come Elvira nell'Ernani. Il baritono francese Ludovic Tézier (Don Carlo), e il basso russo Evgeny Stavinsky (Silva).

Nelle parti di Elvira e Don Carlo, a Meade e Tézier si alternano rispettivamente Anastasia Bartoli e Giovanni Meoni. Dirige il Coro il maestro Roberto Gabbiani. Il regista argentino firma anche scene e costumi, mentre le luci sono curate da Vinicio Cheli. (ANSA).