Blanco, esce il nuovo singolo Nostalgia

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Nostalgia è il nuovo singolo di Blanco, in uscita il 3 giugno per Island Records /Universal Music Italia. Un brano che ancora una volta riesce a immortalare il caos disordinato e contradditorio dell'amore. La produzione è affidata a Michelangelo, che già aveva lavorato sulla fortunata Brividi. Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi, classe 2003, in poco più di un anno ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 38 dischi di platino e 5 dischi d'oro. Le certificazioni arrivano dopo l'incredibile successo di Brividi (certificato quadruplo disco di platino), il brano con Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo, che ha conquistato per dieci settimane consecutive la prima posizione della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti in Italia e la partecipazione all'ESC 2022. (ANSA).