La Scala cambia immagine, arriva una nuova grafica

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - La Scala di Milano cambia immagine, almeno in parte, con una nuova grafica coordinata fra social, libretti e manifesti. In parte, perché restano immutate le locandine storiche del Teatro con il fregio a cornice su carta color crema.

Il nuovo progetto è dello studio Tomo Tomo che ha vinto la gara indetta dal Piermarini: un progetto che riprende alcuni segni distintivi come la cornice ma, spiegano dalla Scala, anche la capacità del "Teatro di rinnovarsi in simbiosi con la città, e in particolare con una città che si è affermata tra le capitali internazionali della grafica e del design".

Non a caso la presentazione del progetto avviene a pochi giorni dal 6 giugno, giorno dell'apertura del Salone del mobile e della Design week (oltre che, non meno importante, della presentazione della prossima stagione della Scala). Proprio il calendario della prossima stagione, la cartella stampa della conferenza e la campagna abbonamenti saranno i primi materiali con il nuovo look, che utilizza come font 'Parmigiano', una variante del classicissimo Bodoni creato a Parma nel 1798 che rappresenta "l'idea di eleganza italiana nel mondo". Si 'modernizzano' impaginazione e costruzione degli spazi, così come l'uso dei colori che però rispettano la palette tradizionale scaligera: rosso, oro, panna, nero e molto bianco.

In particolare il rosso sarà principalmente dedicato all'opera, il nero ai concerti e l'oro al balletto.

Da settembre avranno un nuovo look materiali istituzionali e contenuti social, mentre programmi di sala e manifesti saranno rinnovati a partire dai primi spettacoli della nuova Stagione. Lo studio Tomo Tomo, creato da Davide Di Gennaro e Luca Pitoni, che collaborano come docenti con il Politecnico di Milano, l'ISIA di Urbino e l'Università di San Marino, è specializzato in editoria, identità visive e strumenti digitali, principalmente in ambito culturale e ha fra i suoi clienti Iperborea, la Biennale di Venezia, il Sole24Ore e il Museo Maxxi. Al nuovo progetto per la Scala ha collaborato anche Kevin Pedron, designer e tipografo docente al Politecnico di Milano e IULM. (ANSA).