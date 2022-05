Fragola-Mameli, la collaborazione nata da passione e amicizia

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Stesso anno di nascita (il 1995), stessa città di origine (Catania), entrambi passati per un talent (X Factor il primo, Amici il secondo, con tempistiche diverse), amici da quando avevano 10 anni. Sembrava fosse scritto nelle stelle che Lorenzo Fragola e Mameli prima o poi dovessero incrociare le loro strade, ma soprattutto la loro musica. "Siamo cresciuti nello stesso mood e nello stesso ambiente - racconta Mameli, Mario Castiglione all'anagrafe - ma prima di tre anni fa non ci eravamo mai ritrovati a fare musica insieme. Non avevamo un obiettivo se non quello di divertirci, ma poi sono venuti fuori pezzi sentiti, sinceri, originali e allora eccoci qua". Il risultato sono due singoli usciti a distanza di un paio di settimane uno dall'altro: 'Attraverso' e 'Luna Fortuna'. I primi passi di una collaborazione che si annuncia lunga e produttiva. "Abbiamo già un sacco di brani scritti, ma per ora non c'è un album all'orizzonte - racconta Fragola - né un tour. Siamo all'inizio di un racconto, attraverso il quale puntiamo a condividere passione e amicizia".

Perché, sottolineano con forza, non è un progetto nato a tavolino. "E neanche un feat, come usa oggi. Una collaborazione come la nostra significa scegliere le cose insieme, anche accettare compromessi. In due non è detto che sia più facile".

(ANSA).