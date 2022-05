Simone Menezes, cercando l'anima oltre l'intelletto

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Un viaggio nel tempo, tra le meraviglie artistiche del Rinascimento italiano e la grande musica, dai capolavori classici di Bach, Puccini e Villa-Lobos, ai suoni contemporanei di Arvo Part fino alle melodie emozionanti di Ennio Morricone. Un percorso per afferrare l'essenza della bellezza, cercando l'anima oltre l'intelletto.

La direttrice d'orchestra italo brasiliana Simone Menezes racconta la sua 'avventura' in Italia, Germania ed Estonia a caccia di emozioni e della ''trascendenza della musica'' con l'ensemble K nella registrazione di un cd e ora nel docufilm 'Metanoia', prodotto in collaborazione con Cartier. Il regista Paul Smaczny segue con eleganza la giovane direttrice negli incontri con 'testimonial' particolari: Michael Triegel a Milano per l'Ultima Cena di Leonardo e a Firenze per i dipinti di Masolino, Filippino Lippi e Masaccio nella Cappella Brancacci; il padre gesuita priore Alessandro per Bernini e la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale a Roma, il direttore Alberto Cavalli alla Fondazione Michelangelo presso Villa Medici. Il documentario, proiettato per la prima volta nel novembre scorso nel Duomo di Milano, è stato presentato a Roma a Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia.

Simone Menezes, residente in Francia dal 2017, si è affermata sulla scena internazionale sul podio di orchestre prestigiose. A 20 anni ha formato la sua prima orchestra in Brasile, la Camerata Latino Americana. Nel 2020 ha lanciato la sua nuova orchestra multiculturale Ensemble K, specializzata nel repertorio cameristico del XX secolo. (ANSA).