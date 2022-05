Musica: Ligabue diventa commendatore, 2 giugno la cerimonia

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAG - Commendator Luciano Ligabue. Dal 2 giugno il cantante di Correggio potrà aggiungere questo titolo alla già lunghissima carriera che lo ha visto impegnato anche in campo cinematografico e letterario. Sarà infatti insignito dell'onorificienza in prefettura a Reggio Emilia, in occasione della festa della Repubblica, quando un'altra esponente di spicco della musica emiliana, Orietta Berti, riceverà invece l'onorificienza di ufficiale dell'Ordine del merito della Repubblica.

"Oltre a un indicusso successo a livello internazionale - ha spiegato la prefetta di Reggio Emilia Iolanda Rolli - a Luciano Ligabue e Orietta Berti è riconosciuto anche un importante impegno civile e sociale". (ANSA).