La ricerca di Xenakis a 100 anni dalla nascita

Difficile pensare a un altro musicista con una vita all'inizio così avventurosa e ricca di esperienze e incontri, e probabilmente è da tutto questo che a Jannis Xenakis, di cui domenica si celebrano i cento anni dalla nascita, il 29 maggio 1922, veniva quella particolare vitalità e voglia di sperimentare delle sue composizioni, che vanno dallo strumento solo al gruppo da camera, dal quartetto d'archi alla grande orchestra, dal gruppo di voci sole fino alle composizioni elettroniche per nastro magnetico, facendone una delle voci significative del secondo Novecento, di ''fisicità pura e sconvolgente''. Nato in Romania da famiglia greca amante della musica cui lo introdusse sin da bambino, si trasferì in Grecia a 10 anni e vi arrivò agli studi di Architettura e Ingegneria, abbandonati nel 1941 per prendere parte alla Resistenza contro l'invasione nazista, finendo nel 1945 gravemente ferito, col viso sfigurato e la perdita di un occhio, durante la guerra civile.

Perseguitato per l''opposizione alla legge marziale nella Grecia liberata, decise di fuggire, procuratosi un passaporto falso, in Francia. Fu quindi condannato a morte in contumacia.

A Parigi cominciò a lavorare come ingegnere nello studio di Le Corbusier, oltre che a studiare musica con Olivier Messiaen, che lo incoraggiò a pensare a come si potesse costruire un suono come si costruisce una struttura fluida. E' lì che collabora infatti alla progettazione di opere storiche, modelli architettonici di forma ondulata, concava o convessa, dando anche un contributo sostanziale alla realizzazione nel 1958 del Padiglione Philips alla fiera di Bruxelles, dove è con Edgar Varesè quando vi si esegue ''Poeme Elecronique''. Nel frattempo 1953/54 aveva composto ''Metastaseis' e ''Annestenaria'', la sua prima vera cosa matura.

Nel 1954 Xenaxis entra nel Groupe de Recherches de Musique Concrète dedito allo studio e produzione di musica elettronica e poco dopo incontra il direttore d'orchestra Hermann Scherchen, colpito da 'Metastaseis'', che volle eseguire. Con lui nacque un rapporto fruttuoso che andò avanti per molti anni. La sua notorietà fu immediata e la musica divenne il suo lavoro.

