Mace, vi invito ad andare 'Oltre'

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Un invito ad andare oltre percezioni sensoriali, paure e limiti del corpo": così il dj e producer Mace presenta il nuovo album 'Oltre', in uscita il 27 maggio per Island Records / Universal Music Italia. "Dopo il successo di Obe - racconta Simone Benussi - mi sono preso la libertà di esplorare un approccio diverso, con l'obiettivo di mettere al centro immaginazione e sinestesia in un modo che solo la musica strumentale è in grado fare. Pur essendo denso di ritmo ed energia, 'Oltre' è la fotografia del profondo viaggio interiore, spesso guidato da esplorazioni psichedeliche e da una contemplazione romantica della natura e della sua stessa coscienza". (ANSA).