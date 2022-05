La dolce vita di Fedez, nuovo singolo con Tananai e Mara Sattei

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Esce il 3 giugno "La Dolce Vita", il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei (Columbia Records/Sony Music).

Il brano, che si annuncia già tra i potenziali tormentoni dell'estate, è un cocktail colorato, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani vengono mixati con una scrittura ironica e fresca, tra contemporaneità e suggestioni vintage.

La Dolce Vita, prodotto da d. whale, è una gioiosa dichiarazione d'amore, al grido: "La vita senza amore dimmi tu che vita è", le inevitabili concessioni a retorici romanticismi sono, però, sostituite da una carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez.

Al fianco di Fedez, Tananai, giovane cantautore già presente nell'ultimo album Disumano che si è fatto conoscere all'ultimo festival di Sanremo con "Sesso Occasionale", e Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti e poliedriche del panorama musicale italiano che a gennaio ha pubblicato il suo primo album, "Universo", che porterà in estate in tour in giro per l'Italia. (ANSA).