Justin Timberlake vende il catalogo musicale a Hipgnosis

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Justin Timberlake, uno dei cantanti pop di maggior successo degli ultimi 20 anni, ha venduto per oltre cento milioni di dollari il suo intero catalogo musicale a Hipgnosis, la società di Merck Mercuriadis partner del gruppo di private equity Blackstone. L'entità della cifra è uscita sul "Wall Street Journal". Autore di brani come "What Goes Around... Comes Around" e "Cry Me a River", ma anche attore in "Social Network" e spesso su Snl per cui ha vinto quattro Emmy, Timberlake ha 41 anni: è entrato così relativamente giovane nel club dei "grandi vecchi" come Bob Dylan, Bruce Springsteen, Paul Simon e Sting, che si sono scrollati di dosso negli ultimi mesi decenni di produzione musicale. Il cantante si è detto "eccitato" dalla partnership: "Non vedo l'ora di cominciare questo nuovo capitolo". Blackstone è entrata in ottobre in affari con Hipgnosis con un investimento iniziale di un miliardo di dollari per lanciare un 'veicolo' privato - la Hipgnosis Songs Capital - per l'acquisto di cataloghi musicali separatamente dal fondo britannico Hipgnosis Songs quotato alla City che ha comprato finora oltre due miliardi di dollari in diritti musicali. Il mercato dei cataloghi della musica è diventato rovente negli anni della pandemia, ma, a dispetto di voci che vedono in corso una gara da 500 milioni di dollari tra Bmg e Warner per la legacy musicale dei Pink Floyd, secondo molti osservatori il trend sembra in rallentamento. Questo spiegherebbe perché artisti come Timberlake o il 43enne John Legend si siano affrettati a concludere l'affare battendo il ferro finché è caldo. Legend, vincitore di Emmy, Grammy, Oscar e Tony, ha venduto in gennaio a una alleanza tra Bmg e Kkr. (ANSA).