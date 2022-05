Dylan registra di nuovo Blowin' in The Wind

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - A 81 anni Bob Dylan non smette di stupire. Per la prima volta dal luglio 1962, il premio Nobel per la letteratura e premio Pulitzer per la poesia ha registrato di nuovo la sua iconica canzone di protesta "Blowin' in The Wind".

La nuova versione, autografata dal suo autore, debutterà con Ionic Original, un nuovo formato di musica analogica sviluppata dallo storico collaboratore T Bone Burnett per la sua nuova società NeoFidelity: sarà un unico esemplare di alluminio ricoperto di lacca su cui è incisa "una spirale di musica". Il doppiamente 'single' sarà messo all'asta da Christie's a Londra il 7 luglio: stima della vigilia, tra le 600 mila e il milione di sterline.

La nuova incisione, che secondo Burnett offre una qualità di suono largamente superiore al digitale, ai Cd e agli Lp di vinile, risale all'anno scorso: "Sessant'anni dopo Bob ci regala una nuova registrazione, rilevante per i nostri tempi, ma anche evocativa di decenni di vita e di esperienza dell'artista", ha detto Burnett, secondo cui il disco sarà il primo nel nuovo formato da quando 70 anni fa il vinile soppiantò la resina di gommalacca. I fan potranno ascoltarlo prendendo un appuntamento con le sedi di Los Angeles, New York e Londra dove il cofanetto di legno che lo contiene sarà esposto prima dell'asta. (ANSA).