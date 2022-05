Steven Tyler ricade nella droga,saltano date Aerosmith Las Vegas

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAG - Steven Tyler ricade nel tunnel della droga e gli Aerosmith sono costretti a cancellare le date della loro residency a Las Vegas. Il frontman è ora in un centro di riabilitazione ed ha accettato di ricoverarsi volontariamente. In una dichiarazione ufficiale la band si è scusata con i fan e ha detto di essere dispiaciuta per la cancellazione dei concerti di giugno e luglio.

"Come molti di voi sanno - si legge inoltre sul loro account Twitter - il nostro amato fratello Steven si è impegnato a rimanere sobrio per anni. Dopo un intervento al piede per prepararsi a tornare in scena e la necessità di contenere il dolore durante il processo, ha avuto una ricaduta e volontariamente è entrato in un programma di terapia per concentrarsi sulla sua salute e ripresa".

Tyler, 74 anni, all'anagrafe Steven Victor Tallarico, non ha mai nascosto in passato la sua dipendenza da sostanze stupefacenti. L'ultima volta che è entrato in riabilitazione è stata nel 2009. Nel 2017, ispirato da alcune donne con problemi di droga e vittime di abusi, ha aperto Janie's House, un centro alla periferia di Atlanta per ragazze vittime di violenze.

