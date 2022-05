Musica: Myss Keta, includere è politico sempre

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - "Includere è politico sempre": è il credo di Myss Keta, che ha chiamato a collaborare al nuovo album 'Club Topperia', in uscita il 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia, un caleidoscopio di nomi che - dice lei da sotto la mascherina metallica - rappresentano ognuno parte della sua anima, dalla pornostar Malena all'ex cannibale Isabella Santacroce, dal personaggio tv Francesca Cipriani alla performer Silvia Calderoni.

"E' un album pensato per un club inclusivo" dice l'artista, che non a caso ha scelto uno storico locale di Milano, il Plastic, per presentare il suo terzo progetto di studio. (ANSA).