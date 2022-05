Venditti e De Gregori, con Discovery+ alle prove del tour

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Eravamo ragazzi più giovani, adesso siamo ragazzi diversamente giovani. Però è uguale - dice Antonello, giacca di pelle e occhiali scuri - cioè la gioventù è sempre uguale in tutte le epoche. La gioventù è una: il mondo che ti si fa davanti e tu provi disperatamente a cercare il tuo posto nel mondo facendo un'infinità di...". "Non ho rimpianti perché ero giovane allora e adesso non lo sono più, è normale - gli fa eco Francesco - Certo, diciamo che quando ero giovane non avrei desiderato di essere vecchio, mentre adesso ogni tanto mi capita, da vecchio, di desiderare di essere giovane".

Cinquant'anni e una vita dopo le mitiche serate al Folkstudio e all'album congiunto Theorius Campus, Antonello Venditti e Francesco De Gregori tornano sul palco insieme con un'unica band per l'atteso tour al via il 18 giugno dallo Stadio Olimpico di Roma. Ma per la prima volta saranno insieme anche in tv con "Venditti & De Gregori - Falegnami e filosofi", racconto filmato delle loro prove, da domani, mercoledì 25 maggio, disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+.

Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alle prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, svelando i loro caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e complicità musicale. Intanto, a grande richiesta, si aggiungono due nuovi appuntamenti romani al tour, l'1 e il 2 settembre alla Cavea - Auditorium Parco della Musica di Roma. (ANSA).