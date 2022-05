Summertime, a Roma la lunga stagione alla Casa del Jazz

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Stelle italiane e straniere, leggende del jazz-rock, grandi orchestre, pianisti di spicco, contaminazioni e nuove tendezze. A Roma il jazz torna nella sua Casa dopo due anni di stop forzato con un cartellone di oltre 60 appuntamenti dal 5 giugno al 7 agosto. Summertime, la stagione estiva prodotta da Fondazione Musica per Roma, riaccende i riflettori sul palcoscenico nel parco di Villa Osio a Viale di Porta Ardeatina. Molte le prime assolute da Dado Moroni (16/6), a Giovanni Guidi seguito da Furio Di Castri (18/6), Maria Pia De Vito (19/6), Rosario Giuliani (21/6), Roberto Gatto (22/6), Fabrizio Bosso con Javier Girotto (24/6), il duo Mauro Campobasso e Mauro Manzoni insieme all'Ettore Fioravanti Opus Magnum Sextet (30/6), il trio Rita Marcotulli/Ares Tavolazzi/Israel Varela (2/7), Paolo Fresu in trio con Jacques Morelenbaum e Rita Marcotulli (14/7), Enrico Rava in concerto con il trio del pianista Fred Hersch per una unica data italiana (18/7). Tra i nomi internazionali Anthony Braxton (7/6) e Roscoe Mitchell nell'unica data italiana (8/6), a Mike Stern Band (10/7), Billy Cobham, Randy Brecker e Bill Evans insieme come Modern Standards Supergroup (11/7), John Scofield (12/7), Christian Mc Bride (13/7), John Patitucci (1/8). Per i concerti Cross Over, Raphael Gualazzi (17/6), Vinicio Capossela (26/6), Alex Britti (25/7), Enzo Avitabile e Peppe Servillo (4/8), Fabio Concato con la Carovana Tabù (5/8). E ancora i pianisti Danilo Rea (10/6), Tigran Hamasyan (7/7), Hans Ludemann con Rita Marcotulli e Luciano Biondini (15/6), Enrico Pieranunzi e Antonello Salis (27/7). Summertime sarà aperta il 5/6 dall' omaggio a Pepito Pignatelli, fondatore nel 1974 del locale Music Inn e dal concerto con alcuni tra i protagonisti di quella stagione memorabile. Torna il festival I Concerti nel Parco con una offerta eterogenea, da "Lettera a Pasolini", con l'attore Francesco Montanari (1/7), a Concerto mistico per Battiato "Torneremo Ancora", con Simone Cristicchi e Amara. (5/7); "An Evening with Suzanne Vega", la grande cantautrice con il chitarrista Gerry Leonard (19/7). (ANSA).