Con 'Swipe Your Stage' nuovo modo di vivere musica dal vivo

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - La tecnologia si mette al servizio della musica e nasce Swipe Your Stage!, il progetto ideato dalla Fondazione La Società dei Concerti con il contributo di Fondazione TIM. Durante il concerto, in particolare nei 10 eventi in programma dal prossimo giugno fino a marzo 2023 alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano, gli spettatori in sala potranno utilizzare un tablet (messo a disposizione dalla Fondazione) per osservare da vicino, direttamente dal loro posto, i musicisti, grazie a quattro telecamere posizionate in sala.

Lo spettatore si trasforma in regista, potrà scegliere cosa, quando e come guardare il palcoscenico, in una modalità che amplifica le emozioni della musica dal vivo. Scorrendo il dito sullo schermo del tablet sarà possibile scegliere il punto di vista di una o più telecamere per vedere da vicino, ad esempio, il volto del direttore d'orchestra, la mano del primo violino, i movimenti delle dita sulla tastiera del pianoforte, gli sguardi di complicità tra gli orchestrali. Sul tablet si potranno inoltre visualizzare il programma del concerto, le note di sala e le biografie degli artisti. Il primo appuntamento con Swipe Your Stage! è per lunedì promo giugno alle 20.45, con il concerto del pianista Jeffrey Swann.

Non è un progetto solo ludico, un altro traguardo sarà portare la musica anche agli anziani e alle persone fragili ospiti delle RSA milanesi/lombarde: i contenuti di Swipe Your Stage! saranno infatti disponibili per una fruizione on-demand sul sito della Fondazione.

"Per la pandemia i concerti, come altre forme di spettacolo dal vivo, hanno sofferto un periodo di crisi senza precedenti.

Questa dura esperienza ha tuttavia indotto i teatri e le sale da concerto a ricorrere a formule di partecipazione innovative. Il progetto 'Swipe your Stage!' della Fondazione Società dei Concerti, che unisce musica classica e tecnologia digitale, ne è un esempio particolarmente efficace. La Fondazione TIM è felice di averlo finanziato" aggiunge il presidente di Tim Salvatore Rossi. (ANSA).