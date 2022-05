Tommaso Paradiso, 'Piove in discoteca' è il nuovo singolo

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Tommaso Paradiso annuncia l'arrivo del nuovo singolo Piove in Discoteca, fuori dal 27 maggio, il primo inedito dopo la pubblicazione dell'album di debutto solista Space Cowboy.

Scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l'estate ormai alle porte, si incontrano in un'isola per viversi l'amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all'italiana.

Il nuovo singolo arriva a distanza di due mesi dalla pubblicazione dell'album di debutto solista Space Cowboy, prodotto da Federico Nardelli (con l'eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.).

Dopo una tournée che dal 25 marzo al 4 maggio lo ha visto protagonista nei principali teatri con lo Space Cowboy Tour, il 9 luglio Tommaso Paradiso darà inizio al Tommy Summer Tour 2022 con una scaletta formata esclusivamente da tutti i suoi più successi. Durante lo show infatti si alterneranno tutti i singoli della sua carriera, i grandi successi che lo hanno reso uno dei più popolari cantautori italiani contemporanei: da Completamente a Riccione, fino a Ricordami e Non avere Paura.

Fra gli altri anche Felicità Puttana, Da Sola In The Night, Promiscuità, Fine Dell'Estate, Zero Stare Sereno. Non potrà mancare il nuovo singolo Piove In Discoteca.