Music in Village: a Pordenone i Dinosaur Jr.

(ANSA) - PORDENONE, 23 MAG - Un nome americano di culto, i Dinosaur Jr., e tre formazioni italiane di richiamo: Sick Tamburo, Samuel, Africa Unite. Sono gli appuntamenti principali del XIX Music in Village, primo festival estivo in scena in Fvg, in programma dall'1 al 4 giugno.

Tutti i concerti, organizzati da Complotto Adriatico, si terranno al Parco IV Novembre (dalle 21.15; apertura cancelli alle 18, ristoro negli stand del Finger Food Festival), con ingresso gratuito.

Mercoledì primo giugno saranno i pordenonesi Sick Tamburo dell'ex Prozac+ Gian Maria Accusani ad inaugurare la rassegna.

La data rientra nel "Back to the Roots Summer Tour" in cui la band propone una buona parte della propria discografia con lo stile punk melodico del loro sesto disco "Back To The Roots".

Prima e dopo il live, si esprimerà dj set di Putano Hoffman.

Giovedì 2, Samuel Romano si esibirà con il suo "Elettronica Tour". Lo storico cantante dei Subsonica da qualche anno porta avanti parallelamente anche una carriera solista. Il debutto discografico "Il codice della bellezza" (Sony) è del 2017, in gara quell'anno a Sanremo con il brano "Vedrai", mentre nel 2021 è uscito il secondo capitolo "Brigata Bianca"; nel 2019 il cantante torinese è stato anche tra i giudici di X Factor. Il dj della serata è Stefano Mango. Venerdì 3 la band più longeva del reggae italiano, Africa Unite, con il "40+1 Tour" e un disco appena uscito, "Non è fortuna", a salire sul palcoscenico.

Africa Unite cominciò nell'81 il loro percorso, con la inseparabile coppia Bunna, cantante e chitarrista, e Madaski tastierista-produttore. Steve Giant e Papaluka ai piatti. La chiusura sarà affidata, sabato 4, agli ospiti internazionali Dinosaur Jr., leggenda dell'indie rock americano. A Pordenone, oltre a pescare dai classici che non possono mancare dal vivo, i Dinosaur Jr. presenteranno il loro ultimo lavoro, "Sweep It Into Space", dodicesimo album della loro carriera, che vede Kurt Vile come co-produttore, elemento che conferisce ancora più spessore alla già vivace vena melodica, quasi pop, della band. Dj set di DianDa Distress. (ANSA).