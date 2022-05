Marracash pubblica il videoclip di 'Dubbi'

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Il 'King del Rap' italiano Marracash, che presto tornerà in tour sul palco con 32 appuntamenti in tutta Italia, si affaccia anche al mondo dell'arte.

Il cantante domani pubblicherà il nuovo videoclip di 'Dubbi', brano del suo ultimo album triplo platino 'Noi, loro, gli altri'. Per l'occasione, sempre domani a partire dalle 10 e fino alle 18, nella sede dall'associazione no profit Assab One di Milano sarà possibile vedere il videoclip animato realizzato da Tarik Berber attraverso 2500 disegni fatti a mano e visitare la mostra - a cura di Collezione Ramo - che presenta una selezione di queste illustrazioni, il fulcro della video animazione.

Lavori che testimoniano il momento in cui l'idea entra nella realtà, l'intuizione di Berber mentre si sincronizza con il ritmo della canzone, ispirata dalle parole. Il risultato fa eco all'affermazione di Marracash, che da anni si batte "per nobilitare l'intrattenimento, per far capire che è intento artistico".

La collezione ripercorre la storia dell'arte italiana dall'inizio del secolo scorso ai giorni nostri a partire dal disegno. Una raccolta che nasce per documentare l'originalità e l'importanza dell'arte italiana del presente e del passato con lavori su carta. Non solo disegni, ma 'works on paper', acquerelli, collages, pastelli, lavori tridimensionali in carta.

Per promuovere la cultura del disegno, ancora poco considerata da molti, la Collezione Ramo ha presentato alcuni dei suoi capolavori in musei in Italia e all'estero, ha pubblicato anche in inglese 'Disegno Italiano del XX secolo' a cura di Irina Zucca Alessandrelli, ha ideato la Milano Drawing Week e ha iniziato a produrre opere di disegno contemporaneo, di cui la prima è stata Margin Carillon di Eugenio Tibaldi e Taketo Gohara. Per quanto riguarda Marracash, il suo tour ripartirà il 12 luglio, con 17 appuntamenti nei palasport italiani, tra cui sei Forum già annunciati nella sua Milano - di cui quattro sold out - e tre live al Palazzo dello Sport di Roma, un concerto all'Arena di Verona e 14 date outdoor nelle più grandi rassegne estive. (ANSA).