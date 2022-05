Biagio Antonacci, il 27 maggio esce il nuovo singolo "Seria"

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Dopo oltre 2 anni di silenzio Biagio Antonacci è pronto per pubblicare un nuovo brano dal titolo "Seria" (su etichetta Iris/Epic Records/Sony Music Italia), disponibile dal 27 maggio.

"Seria", prodotta da d.whale e Placido Salamone, anticipa l'uscita del nuovo album di inediti del cantautore milanese previsto entro la fine dell'anno.

"Tutto cambia, mi evolvo, conquisto consapevolezza e vivo di riassunti preziosi - ha commentato Antonacci - ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a 'Seria', che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino".

Il brano sarà presentato anche nel suo prossimo tour al via il 5 novembre nei palazzetti. Queste le date: 5 novembre Jesolo (VE), 8 novembre Roma, 11 novembre Eboli (SA), 17 novembre Bari, 14 dicembre Torino, 17 dicembre Firenze, 19 e 20 dicembre Assago (MI).