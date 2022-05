Al via "Sanremo Giovani World Tour 2022"

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Torna in presenza la quarta edizione del Sanremo Giovani World Tour, la manifestazione organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e promossa in collaborazione con Rai che porta i finalisti di Sanremo Giovani 2021 a esibirsi in alcune delle realtà più dinamiche d'Europa. Quattro capitali - Madrid, Bruxelles, Belgrado e Tirana - accoglieranno Yuman, Martina Beltrami, Littamè e Samia in una tournée di una settimana: lunedì 30 maggio in Spagna, mercoledì 1 giugno in Belgio, sabato 4 in Serbia per terminare lunedì 6 in Albania.

Gli artisti sul palco porteranno i loro brani accanto a nuove versioni di grandi classici della musica italiana, definiti insieme al direttore artistico dell'iniziativa Maurizio Filardo e ai suoi musicisti. Una tournée che promuove la tradizione della canzone italiana e contribuisce a far conoscere con sempre maggior forza i giovani talenti della musica pop del nostro Paese attraverso la rete delle Sedi diplomatico-consolari e degli Istituti Italiani di Cultura.

Nata nel 2019, l'iniziativa prevedeva un tour mondiale in sette tappe attraverso i cinque continenti, tutte andate sold out. A causa della pandemia, nel 2020 il progetto ha assunto la forma di un video-concerto da seguire in streaming da qualsiasi parte del mondo. Nel 2021 in occasione di EXPO Dubai è stato inoltre realizzato un evento speciale con una madrina d'eccezione: il Sanremo Giovani World Tour featuring Noemi.

