I 5 Seconds of Summer "Travolgente tornare sul palco"

I 5 Seconds of Summer, la band australiana da poco entrata nel ristretto "Billions Club" (Il club dei miliardi) di Spotify con la super hit "Youngblood" e che sono anche l'unico gruppo della storia ad aver raggiunto direttamente il primo posto della classifica Bilboard 200 con i primi tre album, sono di nuovo nel pieno dell'attività: è da poco uscito il nuovo singolo "Me, Myself & I" mentre il 23 settembre sarà pubblicato il loro quinto album, "5SOS5" (5SOS è l'acronimo della band), realizzato con la collaborazione di alcuni produttori super star come Jason Evigan (Maroon 5, Dua Lipa, David Guetta, Jason Derulo), Jon Bellion (Justin Bieber, Halsey, Lauv), Pete Nappi (GAYLE, Madison Beer), e Mick Coogan (Charlotte Lawrence, Carlie Hanson).

"Abbiamo passato mesi a pensare che il nostro nuovo album dovesse necessariamente rappresentare uno step in avanti nella nostra carriera, sia dal punto di vista musicale che di quello dei testi e che fosse il ritratto fedele di quello che siamo ora come band"- spiegano via Zoom Ashton Irwin e Calum Hood, rispettivamente batterista e bassista della band, due ragazzi empatici e gentili che danno l'idea di aver retto bene l'impatto con un successo clamoroso che li ha travolti fin dal primo brano.

Dopo il tour europeo, i 5 Seconds of Summer faranno alcuni concerti in Messico e poi passeranno l'estate suonando attraverso gli Stati Uniti, una serie di show dove avranno la possibilità di testare dal vivo la forza dei nuovi brani, a cominciare dai singoli già usciti come "Complete Mess" e "Take My Hand" che dà anche il titolo al tour.

"E' il test migliore che ci sia per un pezzo nuovo perché puoi vedere fisicamente la reazione del pubblico che magari ancora non lo conosce- dichiara Ashton - Spesso è proprio questo il test che ci fa decidere che un brano diventerà un singolo".

