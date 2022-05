Falcone: corteo in città e sfilata barche a vela in mare

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - Una manifestazione promossa dalla "Quarto Savona 15", l'associazione che porta il nome dell'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone sulla quale viaggiavano i tre agenti di scorta morti nell'attentato di Capaci, si è svolta stamane a Palermo per il trentennale della strage di Capaci. Un corteo guidato da Tina Montinaro, vedova del caposcorta che da anni organizza iniziative per fare memoria portando in giro per l'Italia i rottami di quella vettura dilaniata dal tritolo, ha attraversato il Cassaro, l'asse principale della città, fino al lungomare del Foro Italico dove i partecipanti hanno assistito a una sfilata di barche a vela che avevano in coperta le foto delle vittime dell'attentato.

Alla manifestazione hanno partecipato esponenti della Polizia di Stato, con il questore di Palermo Leopoldo Laricchia, il sottosegretario all'Interno Nicila Molteni e alcuni familiari di vittime della mafia. La sfilata delle barche è stata accompagnata dal suono delle sirene e dall'inno nazionale suonato da una fanfara. (ANSA).