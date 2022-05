Hit Parade, Gemitaiz al top con Eclisse

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - E' Gemitaiz con Eclissi, l'album più venduto nella settimana. Il lavoro da solista del rapper romano riesce a scalzare dalla vetta, dopo cinque settimane Lazza con la sua Sirio, e LDA con il suo primo EP intitolato proprio LDA che arriva dopo l'esperienza di 'Amici 21' in terza posizione della classifica Fimi-Gfk.

In quarta posizione si piazza Blanco con "Blu Celeste", in quinta Rkomi con "Taxi driver", in sesta Kendrick Lamar con "Mr.

Morale & Big Steppers", in settima Irama con "Il giorno in cui ho smesso di pensare".

Completano la Top Ten Fabri Fibra con "Caos", Sangiovanni con "Cadere Volare", Liberato con "Liberato II".

Nei singoli Rhove rimane in testa con la sua Shakerando, seguito da Mahmood & Blanco - Brividi, terzo Jovanotti & Sixpm - I Love You Baby.

Nei vinili guida ancora Fibra, con Turbe Giovanili, seguito da Lazza - Sirio, in terza posizione Dance fever - Florence+Machine, e in quarta Blanco - Blu Celeste. (ANSA).