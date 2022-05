Måneskin da Jimmy Fellon, di nuovo ospiti del Tonight Show

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Dopo il loro debutto l'anno scorso, i Måneskin saranno di nuovo ospiti del 'Tonight Show' di Jimmy Fallon, il talk show notturno in onda su Nbc. La band italiana, composta da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) si esibirà durante la puntata che sarà mandata in onda stasera (20 maggio per chi legge, ndr). Durante lo show i musicisti romani converseranno con il comico, attore e musicista statunitense Fred Armisen.

I Maneskin sono stati la prima band italiana ospitata dal Tonight Show di Jimmy Fallon. E' stata anche la loro prima apparizione su una tivù americana. E' stato lì, lo scorso ottobre, che hanno anche annunciato che avrebbero fatto da apripista al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sempre lo scorso ottobre la band ha debuttato a New York con un concerto a The Bowery Ballroom di Manhattan. (ANSA).