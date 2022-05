(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Mark Owen torna dopo nove anni con un nuovo singolo, You Only Want Me, in uscita oggi 19 maggio, che anticipa il suo quinto album solista, Land Of Dreams, che uscirà il 23 settembre.

La voce unica di Mark è protagonista di You Only Want Me e si poggia su un'arrangiamento upbeat e un ritornello travolgente che compongono una traccia pop incisiva e cantabile. Il brano è stato scritto da Mark e Will Bloomfield (The Vaccines, Freya Ridings, Tom Grennan, Holly Humberstone) ed è stato prodotto da Jennifer Decilveo (Miley Cyrus, Marina, Anne-Marie, Demi Lovato).

L'artista porterà in tour il nuovo album in Uk con una serie di date ad ottobre, mentre questa estate suonerà all' ITV's Big Jubilee Street Party il 5 giugno e in due dei principali festival estivi inglesi: Isle of Wight Festival sabato 18 giugno e il Latitude Festival domenica 24 giugno.

Mark Owen è una delle star della musica più celebri della Gran Bretagna. Come componente del gruppo pop Take That, ha vinto otto BRIT Awards, ha avuto 12 singoli al numero 1 nel Regno Unito, otto album al numero 1 nel Regno Unito, venduto oltre 45 milioni di dischi e suonato dal vivo davanti a milioni di fan in tutto il mondo. Ha pubblicato il suo primo album da solista, Green Man, dopo la prima divisione dei Take That nel 1996 e, da allora, ha pubblicato altri quattro album da solista.

Il suo ultimo, The Art Of Doing Nothing del 2013, è stato il suo album con i risultati in classifica più alti. (ANSA).