Disney+ acquista documentario sulla carriera di Elton John

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - Disney+ ha acquistato il documentario sulla straordinaria carriera di Elton John. Il film ufficiale su 50 anni di scena dell'artista britannico si intitola 'Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend' e prende il nome dal nono album di Sir Elton John pubblicato nel 1973.

'Farewell Yellow Brick Road' è invece il titolo del tour mondiale dell'addio iniziato nel 2018 e che si concluderà l'8 luglio del 2023.

Il docufilm, diretto da R.J. Cutler (Billie Eilish: The World's a Little Blurry) e da David Furnish, marito di Elton John, racconterà la carriera dell'artista attraverso filmati inediti dei concerti, diari scritti a mano e immagini attuali del cantautore e della sua famiglia. Catturerà inoltre i momenti più significativi del suo tour e comprenderà anche quello che sarà il suo ultimo concerto in Usa e che si terrà a Los Angeles a novembre al Dodger Stadium, lo stesso in cui si svolse lo storico live del 1975.

"Non ci sono superlativi per descrivere Elton John e il suo impatto sulla musica e sulla cultura: è semplicemente senza rivali - ha affermato Bob Chapek, CEO di The Walt Disney Company -. Come una buona storia Disney, la musica di Elton ha sia un fascino universale sia la capacità di connettersi con il pubblico a un livello profondamente personale. Fa parte della famiglia Disney dal 1994, quando ha contribuito a rendere Il Re Leone un classico, e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lui a questo nuovo documentario".

Non è stata ancora ufficializzata una data di uscita del film. Secondo i media americani ci sarà probabilmente un passaggio ad un festival e uno in sala prima di arrivare in streaming sulla piattaforma Disney+. (ANSA).