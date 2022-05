Brahmsfest, a Roma maratona Avos Project con 65 musicisti

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Una maratona in musica di venti ore dedicata a Johannes Brahms per l'esecuzione integrale, per la prima volta a Roma, delle sue composizioni di musica camera in dieci concerti che impegneranno 65 musicisti. E' la ricca proposta di Brahmsfest, in programma sabato 21 maggio dalle 10.30 e domenica 22 nella sede Pontificio Istituto di Musica Sacra, in via di S. Agostino.

L'evento dedicato al compositore tedesco, autore che più di tutti ha incarnato e riletto lo stile tardo romantico, è organizzato da Avos Project, l'Accademia di Musica che porterà sul palcoscenico 50 suoi giovani allievi e 15 musicisti docenti di fama internazionale. La rassegna è a ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

"Lo scopo delle accademie musicali non è solo quello di tramandare il sapere o la tecnica, ma traghettare il percorso artistico dei musicisti sui grandi palchi attraverso il confronto con i mostri sacri della musica, come Brahms, e soprattutto affrontando repertori mastodontici come quelli che proporremo in questa occasione" dice David Romano, tra i fondatori di Avos Project e primo dei secondi violini dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sul palco - oltre ai sei fondatori e direttori artistici Mario Montore, Alessio Pianelli, David Romano, Riccardo Savinelli, Massimo Spada, Mirei Yamada - si alterneranno il Quartetto Prometeo, Alessandro Deljavan, Leonardo Pierdomenico, Kevin Spagnolo, Diego Romano, Luca Sanzò e Luca Cipriano.

Tra i capolavori che verranno eseguiti nei dieci concerti spiccano le ventuno Danze Ungheresi, sicuramente tra i principali brani del compositore di Amburgo e il Sestetto per archi op. 36, capolavoro giovanile di Brahms in cui è evidente la volontà di utilizzare un organico vario e omogeneo nel passaggio dalla sfera sinfonica a quella cameristica. (ANSA).