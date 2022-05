Orbetello Piano Festival, concerti tra mare, terra e laguna

(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 17 MAG - Torna dal 14 luglio al 7 agosto 'Orbetello Piano Festival: il pianoforte dove non te lo aspetti', rassegna musicale che sposa la bellezza della musica a quella della laguna. Ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti, la rassegna sarà anticipata da un'imperdibile concerto di anteprima sabato 2 luglio e poi si svolgerà in luoghi insoliti e suggestivi, dal Casale della Giannella (oasi Wwf), alla scogliera di Talamone, fino ad arrivare alla terrazza Guzman affacciata sulla laguna di Orbetello (Grosseto), le note del pianoforte guideranno gli spettatori alla scoperta di panorami mozzafiato.

Ad anticipare il cartellone sarà un suggestivo concerto al tramonto sabato 2 luglio al Teatro Vegetale con Anna Serova (viola) e Giuliano Adorno (pianoforte). Poi giovedì 14 luglio Maria Narodytska, artista ucraina, a Casale Origlio San Donato dove sabato 16 luglio saranno di scena gli allievi di Orbetello Piano Summer School. Recital di Gloria Campaner domenica 17 luglio sulla Terrazza sulla Laguna. E ancora il 22 luglio Ildikò Roszonits (Ungheria) a Talamone sulla scogliera a picco sul mare, il 23 luglio ad Albinia piano recital con Roberto Cappello, il 29 luglio il Casale Giannella ospiterà una doppia replica di "Espresso Roma-Parigi con musiche da Sgambati a Debussy" interpretate da Gaia Federica Caporiccio. Doppio concerto anche domenica 31 luglio alla Terrazza Guzman sulla Laguna di Orbetello con Yuri Bogdanov (Russia). Grande attesa per il concerto all'alba che il 4 agosto farà risuonare il pianoforte di Alessandro Marangoni, mentre il 5 agosto in collaborazione con l'Accademia Musicale Chigiana ad Albinia si esibiranno gli allievi della Master Class di Lylia Zylberstein.

Il 6 agosto concerto teatrale con Anna Barbero al pianoforte e Alessia Donadio voce recitante. Gran finale il 7 agosto con doppio appuntamento per Olga Zdorenko. (ANSA).