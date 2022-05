Musica: torna a Milano il Falaut Festival dedicato al flauto

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Parte l'ottava edizione del Falaut Festival, evento internazionale atteso a Milano, che si terrà dal 20 al 22 maggio negli spazi del Conservatorio di Musica 'Giuseppe Verdi' diretto da Cristina Frosini. La kermesse è organizzata dall'Associazione Flautisti Italiani, sotto la guida del Maestro Salvatore Lombardi, direttore artistico. Sabato sera il gran concerto sarà dedicato alla memoria dell'imprenditore Guido Beretta, assiduo frequentatore del conservatorio.

La tre giorni dedicata al Flauto Traverso vede l'incontro tra docenti e studenti, concertisti, solisti, professori d'orchestra e addetti ai lavori, costruttori e maestri artigiani del flauto.

Quest'anno ad essere insignito del Premio Falaut alla carriera sarà Felix Renggli "per il suo significativo contributo alla diffusione del repertorio flautistico contemporaneo, e all'innovazione della prassi esecutiva".

Molti i nomi di Maestri di fama internazionale presenti, tra cui Evcil Bülent, Giovanni Gandolfo, Jean-Claude Gérard, Matteo Evangelisti, Francesco Loi, Sarah Louvion, Andrea Manco, Nicola Mazzanti, Andrea Oliva, Karl-Heinz Schütz, Raffaele Trevisani, Paolo Totti, Marco Zoni. E poi le Orchestra Zephyrus e Falaut Flute Orchestra. I giovani Ylenia Cimino, Ludovico Degli Innocenti, Emanuele Orsini, Alberto Navarra. Al pianoforte i maestri Amedeo Salvato, Raffaele Maisano, Paola Girardi, Francesca Leonardi.

"Abbiamo deciso di portare il festival in una delle più importanti città europee, una capitale della cultura, e nella meravigliosa location del Conservatorio - annuncia Lombardi -.

Avremo il meglio del flautismo italiano e internazionale".

"Siamo lieti di ospitare, in questo graduale ritorno alla normalità, la nuova edizione del Falaut Festival - dichiara Cristina Frosini -. Per tre giorni il nostro Conservatorio 'sarà abitato' da esponenti di spicco del mondo flautistico, impegnati in masterclass, lezioni e concerti". (ANSA).