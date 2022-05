Musica: la Sicilia ricorda Battiato a un anno dalla morte

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - Due diverse iniziative, con il patrocinio dell'assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, ricorderanno Franco Battiato a un anno dalla scomparsa. Si comincia domani con il concerto "Ciao Franco…Over and over again", al Teatro Antico di Taormina ideato da Angelo Privitera e Orietta Piazza con il sostegno del Parco Archeologico Naxos-Taormina e la partecipazione di diversi artisti, tra cui Carmen Consoli e Red Canzian.

E dal 18 al 22 maggio, a Milo (Ct), "Note di passaggio: le vie che portano all'Essenza", una rassegna dedicata al cantautore siciliano su molteplici aspetti della sua arte.

"Non vogliamo dedicare a Franco Battiato un semplice tributo - dice l'assessore regionale Alberto Samonà - ma un 'ricordo' nel senso più originario, richiamando al cuore la sua persona, il suo insegnamento, l'arte che esprime".

"Note di passaggio", a Milo, comincia domani alle 7 al belvedere Giovanni D'Aragona. Venerdi 20 è prevista una serie di appuntamenti: a Giarre. A Milo le iniziative si concluderanno domenica.

Un particolare approfondimento sull'opera pittorica e grafica di Franco Battiato è costituito dalle due mostre che si potranno visitare durante l'arco della manifestazione. La prima, intitolata "Gilgamesh - Opera grafica" - video del 2007, espone la partitura originale dell'opera, tre opere di grafica e il dvd originale, unitamente a 22 cornici contenenti le pagine del libro. L'opera è stata donata al Comune di Milo e al Centro Studi di Gravità Permanente. Una lettura fotografica della musica dell'artista è invece "I giardini della preesistenza", realizzata da Enzo Ferrari. (ANSA).