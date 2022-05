Gualazzi, a giugno il nuovo album 'Bar del sole'

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "C'erano novità nell'aria da qualche giorno, 'Bar del Sole' è il mio nuovo album in uscita a giugno, co-prodotto da Vittorio Cosma", Raphael Gualazzi annuncia con un post sui social il suo ritorno discografico a distanza di 2 anni da "Ho un piano". Un nuovo progetto targato Sugar Music, dal sapore squisitamente estivo, in cui reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano con feat speciali con Margherita Vicario e Filippo Graziani, tra gli altri, e la coproduzione di Vittorio Cosma.

"'Bar del Sole' è un omaggio al Caffè del Sole di Urbino - scrive Raphael, sottolineando il senso di questo lavoro - in cui ho cominciato ad esibirmi in pubblico tanti anni fa, un luogo di convivialità che mi sembrava perfetto per sintetizzare lo spirito di questo disco e sicuramente un ideale post pandemico e ritorno ad una quasi del tutto normalità". E prosegue: "Abbiamo coinvolto musicisti e artisti in studio per reinterpretare dei brani che appartengono a tutti noi. A partire da un meraviglioso duetto con Margherita Vicario su 'Senza Paura' di Vanoni-Toquinho-Moraes, per poi passare a 'Pigro' di Ivan Graziani con l'intervento alla chitarra di Filippo Graziani, a 'Se perdo anche te' di Gianni Morandi, ed altri brani del nostro cantautorato che al più presto vi svelerò".

All'indomani della finale dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest, che nel 2011 lo aveva visto sfiorare la vittoria nell'anno di Raffaella Carrà con 'Follia d'amore', un brano dall'anima jazz reinterpretato per l'occasione in inglese, l'artista annuncia anche il suo ritorno live, da sempre dimensione ideale della sua musica. "Bar del Sole si completerà con la sua dimensione dal vivo, quindi sono felice di comunicarvi anche le prime date che seguiranno l'uscita di questo album. 17 giugno Roma - Casa del Jazz; 16 luglio Capurso (Ba) - Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo; 24 luglio Oderzo (tv) - Piazza Grande; 28 luglio San Donato Valcomino (Fr) - Festival Viadibanda". (ANSA).