Eugenio in Via Di Gioia, un'alternativa esiste

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Il sistema in cui viviamo è fallimentare: sfruttamento, disuguaglianze, consumismo sfrenato.

C'è un disperato bisogno di cambiamento. Se continuiamo a far finta di niente ad un certo punto questa stupenda scenografia crollerà, mettendo in luce lo sfondo atroce, nudo e terribilmente crudo che la circonda. Evvivaaa. La buona notizia è che esiste un'alternativa, ne esistono infinite, dobbiamo solo inventarle e intraprenderle". Molti si aspetterebbero dagli Eugenio in Via Di Gioia un altro disco solamente ecologista.

Invece, in questo caso, gli orizzonti sono ancora più ampi. Si passa ad una riflessione sulla società, le relazioni, gli scontri generazionali, il capitalismo e le politiche economiche e globali. Ne hanno parlato oggi al Teatro Filodrammatici di Milan, presentando ai media e a cento fortunati spettatori con un live acustico il loro nuovo album "Amore e Rivoluzione" prodotto da Vittorio Cosma. L'album esce su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati: vinile classico e uno speciale vinile in serie limitata autografato. Anche il cd è una special edition - "piratato" - e tiratura limitata. '''Amore e Rivoluzione" non è solo un album - spiegano ancora - : è il nostro personale tentativo di micro rigenerazione. Il nostro invito ad un'azione collettiva. Il nostro manifesto per un'inversione di rotta partecipata, transgenerazionale".

Non è un caso che questo quarto disco degli Eugenio in Via Di Gioia veda la collaborazione di Francesca Michielin, Elio, Duffy, il Piccolo Coro dell'Antoniano. Dai 3 ai 60 anni. Un disco che gli Eugenio amano definire cinematico, dove ogni canzone ha un'ambientazione immaginifica, ma concreta e uno stile di produzione differente. Quest'estate la band sarà live con "Amore e Rivoluzione Tour", ecco le prime date annunciate: il 29 giugno da Roma - Villa Ada Fest. A luglio, si prosegue il 5 a Bologna - Botanique, il 7 a Padova al Parco della Musica, l'8 a Milano al Carroponte, il 15 a Torino al Flowers Festival, il 16 a Genova al BalenaFestival, il 24 a Firenze all'Ultra Vox.

In agosto, nuove tappe il 6 a Bergamo all'NXT Station, il 10 ad Acri - Anfiteatro (CS), il 20 a Lignano Sabbiadoro a Nottinarena. (ANSA).