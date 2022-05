Musica: Mnozil Brass festeggiano 30 anni attività a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAG - Trenta anni di attività e di successi per la funambolica brass band austriaca Mnozil Brass, acclamata e amata in tutto il mondo per il suo originale e inconfondibile mix fra comicità e straordinario virtuosismo musicale, che spazia tra la musica classica, il folk e il pop contemporaneo. La band festeggerà questo importante anniversario il 19 maggio alle 21 al Teatro Celebrazioni di Bologna: "Suoniamo per tutta la gente, affrontiamo ogni sfida; per noi non c'è nessuna nota troppo acuta o labbro troppo caldo e nessuna musica inferiore", il biglietto da visita della band.

L'attività di questa strepitosa formazione è cominciata, quasi casualmente, nel 1992 nel Primo distretto di Vienna alla Gasthaus Mnozil, la taverna che si trovava di fronte l'Università di musica e spettacolo (Hochschule für Musik und darstellende Kunst), frequentata assiduamente da musicisti, cantanti e dagli amanti di ogni genere di musica. Sette giovani suonatori di ottoni che si trovavano nella capitale austriaca per frequentare i corsi universitari elessero la taverna come luogo di aggregazione sociale e discussione musicale. La musica popolare classica si è presto trasformata in musica per ottoni, generalmente improvvisata, adatta a tutte le situazioni, hit, musica jazz e pop, opera e operetta. Hanno suonato per anni in completa libertà, e anche per questo il loro stile, davvero unico e inconfondibile, si è sviluppato con calma, senza pressioni esterne, con lo scopo principale di conservare e trasmettere agli altri il piacere nel fare musica.

Dal 1996 in poi i Mnozil Brass hanno iniziato a tenere regolarmente dei concerti, prima in Austria, poi in Svizzera e Germania: oggi la band si esibisce nei principali teatri e sale da concerto di tutto il mondo (dalla Royal Albert Hall di Londra al Teatro dell'Opera di Monaco, passando per la KKL di Lucerna).

Con oltre 130 concerti all'anno, sono diventati delle icone assolute e degli autentici punti di riferimento per i musicisti di tutto il pianeta. L'ensemble è composto da Thomas Gansch, Robert Rother e Roman Rindberger alla tromba, Leonhard Paul al trombone e tromba bassa, Gerhard Füssl e Zoltan Kiss al trombone e Wilfried Brandstötter alla tuba. (ANSA).