Il padre del Twist Chubby Checker al Summer Jamboree a agosto

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - La leggenda del Rock'n'Roll Chubby Checker, il padre del Twist, terrà un concerto a pagamento a Senigallia il 3 agosto nell'ambito del Summer Jamboree, Festival Internazionale di musica e cultura dell'America anni '40 e '50.

Unico artista ad avere 5 album nella Top 12 contemporaneamente, primo disco di Platino con l'album 'Let's twist again', Checker salirà sul palco di piazza Garibaldi.

Quando nel 1959 uscì il suo singolo The Twist, non fu solo un successo incredibile in tutto il mondo, ma diede il via a quel fenomeno del "ballare spezzando il ritmo" che è, come lo stesso Chubby spiega, "come spegnere una sigaretta con i piedi e strofinare un'estremità con un asciugamano": insomma, il Twist che tutti conosciamo. La storia di Chubby Checker - Ernest Evans all'anagrafe, il soprannome gli fu dato dal titolare di una polleria per cui lavorava - inizia tra i banchi di scuola, quando intratteneva i compagni di classe, cantando e ballando.

Nel 1959 registrò The Twist, fu un successo e da quel momento ogni sua canzone portò con sé questo nuovo concetto di danza, come in The Jerk, The Hully Gully, The Boogaloo e The Shake.

Nell'autunno del 1961, un evento storico: The Twist rientrò nelle classifiche e, nel gennaio 1962, tornò al primo posto, rimanendo per 9 mesi tra i dischi più venduti in Usa. Tra i successi anche The Fly e poi altre hit come Slow Twistin, Dancin' Party, Popeye the Hitchhiker e The Limbo Rock. Poi un ritorno al successo nel 2004 con remix di Limbo Rock e l'album The Original Master di The Dance Hall Beat e nel 2007, in testa alle classifiche con Knock Down The Walls.

Sarà l'ospite principale del Summer Jamboree, che dal 30 luglio al 7 agosto torna a Senigallia pienamente dal vivo e senza distanziamento: 9 giorni di musica live e di balli Swing e Rock'n'Roll, artisti internazionali, grandi concerti, Burlesque Show, tatuaggi, Dance Camp e Dance Show, Rockin' Village Vintage Market, e la mostra "Elliott Erwitt Icons", che si apre il 30 giugno al Palazzetto Baviera. (ANSA).