Amici, vince il cantante Luigi

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Il cantante Luigi vince l'edizione 2022 di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Nella finalissima a due (decisa dal pubblico) ha battuto il ballerino Michele, aggiudicandosi il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro, oltre al Premio delle Radio per il singolo 'Tienimi stanotte'.

A Michele va il premio di Categoria di 50mila euro. In finale erano arrivati nella sezione canto Albe, Sissi (Premio della Critica Tim da 50mila euro) e Alex (premio Oreo da 20mila euro); nella sezione ballo Serena (che ha ottenuto una borsa di studio di un anno per studiare a New York e il Premio Tim da 30mila euro). (ANSA).