ESC: Mahmood, grazie per tutto l'amore che avete mandato

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - "Grazie per tutto l'amore che avete mandato in questi giorni! Torino, ci vediamo domani". Così Mahmood, pubblicando sui social anche una foto in cui appare sorridente, ringrazia per il sostegno ricevuto all'Eurovision Song Contest, dove con Blanco - e il brano Brividi - si è piazzato al sesto posto. Dal 16 maggio riprende il tour proprio da Torino, dove si è tenuto l'ESC. (ANSA).