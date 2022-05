Britney Spears annuncia: "Ho perso il bambino"

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAG - Britney Spears ha perso il bambino: la popstar, che un mese fa aveva fatto sapere ai fan di essere incinta, oggi ha annunciato la perdita del suo "bebè del miracolo" nella prima fase della gravidanza. "E' un momento devastante per ogni genitore", ha detto la cantante di "Toxic", aggiungendo che lei e il fidanzato Sam Asghari continueranno a provare per "allargare la nostra bellissima famiglia". Britney ha 40 anni e sei mesi fa è stata liberata dal giogo della "tutela giuridica" del padre Jamie, che per 13 anni aveva controllato minuziosamente ogni aspetto della sua vita. La principessa del pop ha già due figli ora teenager, Sean e Jayden, dall'ex marito Kevin Federline. Con Sam, un attore e modello del fitness di 28 anni, sta insieme da sei anni e in settembre la coppia ha annunciato ufficialmente il fidanzamento.

"E' con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare la perdita del nostro 'miracle baby", ha fatto sapere la cantante su Instagram: "Forse avremmo dovuto aspettare che la gravidanza fosse un po' più avanti prima di annunciare la buona notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza". (ANSA).