Musica: esce EP D!PS, brani sulla social-alienazione

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - I D!PS, trio torinese di stampo pop che suonano insieme dai tempi del liceo, hanno pubblicato il loro primo progetto completo, un EP che dopo anni di musica e produzioni, concretizza al meglio il loro concetto di musica.

Elettronica, atmosfere sospese tra il rap e l'indie pop e un utilizzo creativo di vocoder e autotune, con dei ritornelli a presa rapida 'Duemilaequalcosa' - questo il nome dell'Ep - racconta ossessioni e inquietudini della generazione social. Un futuro non ben definito, che tuttavia fa già in qualche modo parte del nostro presente. Il racconto si sviluppa lungo cinque capitoli, ciascuno dei quali riflette intorno alla cosiddetta 'social-alienazione', dall'inadeguatezza causata dal confronto sociale, alla costante ricerca dell'approvazione altrui, dalla dilagante piaga della disinformazione online alla frattura generazionale tra "boomer" e Gen-Z. L'ultima traccia, Duemilaequalcosa, che da il titolo alla raccolta, riassume tutti i capitoli precedenti, paragonando i social network a una nuvola di smog: ne siamo quotidianamente circondati e ne riconosciamo tutti l'alta tossicità, eppure è impossibile allontanarsene del tutto. Per rendere la narrazione il più forte possibile, l'intero EP farà anche da colonna sonora a un cortometraggio che darà un volto ai fenomeni raccontati in musica, girato in collaborazione con "Aftalina", una compagnia teatrale torinese. (ANSA).