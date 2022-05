Morta mezzosoprano spagnola Teresa Berganza

(ANSA) - MADRID, 13 MAG - È morta oggi vicino a Madrid Teresa Berganza, mezzosoprano spagnola di fama internazionale. Lo rendono noto media iberici, citando fonti della famiglia.

Nata nella capitale iberica nel 1933 (o nel 1935, secondo alcune fonti), Berganza è stata una delle voci più celebri della lirica spagnola. In Italia, esordì sulla scena nel 1957. Il Teatro alla Scala è uno degli scenari in cui si è esibita in carriera.

