Klaus Obermaier al Festival l'Altro suono di Modena

(ANSA) - MODENA, 13 MAG - L'Altro Suono festival del Teatro Comunale di Modena prosegue il 15 maggio alle 20.30 con la prima assoluta della nuova performance multimediale di Klaus Obermaier, artista di fama internazionale presentato nel contesto di Modena Città Unesco della Media Arts. Lo spettacolo vedrà Obermaier interprete di una nuova creazione immersiva realizzata attraverso l'interazione dal vivo fra suono, movimento, gesto, voce e immagini. L'opera fa parte di una serie in continua espansione frutto di molti anni di ricerca artistica.

L'interesse dell'artista si è rivolto in particolare alla comunicazione non verbale realizzata attraverso espressioni facciali, al linguaggio del corpo e paralinguaggio e al corpo umano come interfaccia tra il reale e il virtuale, come oggetto di costante ridefinizione e reinvenzione. Un'altra serie di lavori fa invece uso di una computer grafica generativa più astratta, con paesaggi sonori elettronici che utilizzano varie tecniche (simulazioni fisiche, rendering 3D, telecamere dal vivo) interagendo con suoni e gesti in tempo reale. La realizzazione musicale è il risultato di un sistema che utilizza componenti diversi come sintetizzatori, generatori sonori di varia natura. Molti suoni e immagini sono creati e manipolati live dall'artista sul palco.

Klaus Obermaier si propone da più di tre decenni come compositore e artista interdisciplinare creando lavori innovativi con i nuovi media nell'ambito delle arti performative, della musica e delle installazioni acclamati dalla critica e dal pubblico. Le sue performance intermediali e le sue opere d'arte sono esposte in festival e teatri in Europa, Asia, Australia, Nord e Sud America. Obermaier è, inoltre, visiting professor all'Università Iuav di Venezia e all'Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca in Romania dove insegna arti interattive e performance.

Nella stessa data il cartellone del festival l'Atro Suono aveva annunciato lo spettacolo Sonitus, poi cancellato per l'improvvisa e prematura scomparsa dell'artista Mira Calix.

