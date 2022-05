ESC: Achille Lauro, sbattetemi giù dal toro se riuscite

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo". Così Achille Lauro sui social, all'indomani dall'esclusione dalla finale dell'Eurovision Song Contest. Con la sua performance tra fuoco, fiamme, un toro meccanico e il bacio sulle labbra a Boss Doms, l'artista, che era in gara per San Marino con il brano Stripper, non è riuscito a entrare tra i dieci finalisti che hanno ottenuto il pass per lo show di sabato 14 maggio. In tanti, sui social, hanno espresso la loro delusione per la sua esclusione.

