Musica: Canzian, tra me e Battiato amicizia disinteressata

(ANSA) - TAORMINA, 12 MAG - "Franco Battiato e io eravamo amici quando nessuno dei due poteva trarne vantaggi. Eravamo amici e basta, con la stessa voglia di fare ricerca per una musica diversa e con la consapevolezza che la strada scelta non sarebbe stata facile ma che era l'unica che volevamo. Poi la vita a volte decide per noi e ci premia, e così è arrivato il grande successo, prima a me con i Pooh e poco dopo a Franco con l'album 'La voce del padrone' e la cosa bella è che il successo non ha spento la nostra voglia di sognare e di credere nella possibilità di cambiare il mondo". A ricordare l'amicizia giovanile con Franco Battiato è Red Canzian, bassista e voce dei Pooh, che insieme a Carmen Consoli sarà fra gli ospiti di "Ciao Franco…Over and over again", il concerto-tributo in programma mercoledì prossimo,18 maggio, al Teatro Antico di Taormina nel primo anniversario della scomparsa di Franco Battiato Fu proprio Battiato, agli inizi degli anni Settanta, a coinvolgere Red Canzian negli 'Osage Tribe', un gruppo di musica sperimentale che, prima di sciogliersi definitivamente, compose 'Un falco nel cielo', brano scelto per una trasmissione tv della Rai (Chissà chi lo sa) e in seguito divenuta canzone-simbolo degli Scout italiani. A Taormina Red Canzian eseguirà 'Bandiera bianca', brano di punta de 'La voce del padrone' album che nel 1981 consacra il successo di Battiato e lo accredita al grande pubblico. (ANSA).