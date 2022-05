Finardi e Treves al Pistoia Blues Festival

(ANSA) - PISTOIA, 12 MAG - La 41/a edizione del Pistoia Blues festival si arricchisce di una serata blues in piazza Duomo a ingresso libero prevista per l'8 Luglio. L'evento, intitolato 'Sweet Home Pistoia', prende il nome dal titolo del primo libro ufficiale sul Pistoia Blues, 'Sweet Home Pistoia - 40 anni di Festival Blues', edito dalla Volo Libero edizioni a cura dell'Associazione Blues In e del Comune di Pistoia. Si esibiranno Eugenio Finardi e Fabio Treves, accompagnati dalla Treves Blues Band, la prima storica formazione di blues italiano.

Con Finardi (voce e chitarra) e Treves (armonica e voce) ci saranno Alessandro Gariazzo (chitarre), Massimo Serra (batteria) GabDelle Piano (basso). A precederli un parterre composto da Cek Franceschetti accompagnato per l'occasione dai The Stompers, il cantante e chitarrista sardo Francesco Piu, la blues band bresciana dei Superdownhome, già al festival in passato, ma questa volta accompagnati da due ospiti d'eccezione come Mark Feltham & Dennis Greaves del gruppo inglese Nine Below Zero con cui la band ha realizzato anche l'ultimo singolo discografico "Homework". L'intero evento è organizzato in collaborazione con Slang Music.

Il festival pistoiese partirà il 7 luglio dalla Fortezza Santa Barbara con The Tallest Man on Earth per chiudere il 16 luglio con Paolo Nutini. (ANSA).