A Mahmood e Blanco il nuovo Telegatto di 'Sorrisi'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Mahmood e Blanco, che rappresentano l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022, dove si esibiranno sabato 14 maggio con la loro hit Brividi, si aggiudicano il nuovo Telegatto di Tv Sorrisi e Canzoni. I due artisti sono stati premiati da Aldo Vitali, direttore del settimanale, per il loro percorso di eccellenza nella musica, dalla vittoria al Festival di Sanremo al grande successo dei rispettivi album Ghettolimpo e Blu Celeste. Un doppio primato per Mahmood e Blanco, che ricevono per la prima volta il premio di Tv Sorrisi e Canzoni e sono tra i più giovani di sempre ad aver meritato la statuetta. I nuovi Telegatti sono l'evoluzione contemporanea del premio più amato dalle star, che quest'anno, in occasione dei 70 anni del magazine, diventano un'opera d'arte green firmata Cracking Art, il movimento artistico noto per le sue colorate installazioni urbane. Nel corso del 2022 Tv Sorrisi e Canzoni assegnerà i nuovi Telegatti a tanti protagonisti del mondo della tv, della musica, del cinema, dello sport e non solo, per celebrare il talento delle personalità più rappresentative dell'intrattenimento contemporaneo. (ANSA).