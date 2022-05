Musica: 'Two lovebirds in a cage', il nuovo disco di Kadebostany

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'atmosfera degli anni '70 tra chitarre classiche e tastiere che si fonde con sonorità elettroniche, per una moderna hit pop. Kadebostany, il producer e compositore da miliardi di stream, torna con un nuovo singolo in uscita venerdì dal titolo 'Two Lovebirds in a cage': un brano dallo stile eclettico accompagnato dalla voce della giovane cantante turca Sena Sener. Il disco è una istantanea della musica di Kadebostany "per sentire l'elettricità di qualcosa che avvicina alle stelle con lo sguardo rivolto verso il cielo del mondo".

Nell'ultimo decennio Guillaume de Kadebostany si è fatto strada nello scenario della musica pop fondendo diversi generi: tra esibizioni dal vivo che sono veri show, descritto come un fenomeno unico nella musica pop, Kadebostany negli ultimi anni ha pubblicato numerosi singoli che hanno scalato le classifiche arrivando nella top10 di oltre 30 paesi, come "Castle in the Snow", "Mind if I stay", "Early morning dreams", "Save me" e la sua versione di "Crazy in Love" di Beyoncé, scelta per il film '50 Sfumature di Grigio'.

Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni su Youtube e una nomination ai Grammy Awards, con il brano "Take me to the moon" nella categoria "Best Pop Performance", Kadebostany si è affermato nella scena pop moderna come uno degli artisti più visionari, si è esibito in oltre 500 concerti in più di 25 paesi. Di recente lo show in streaming davanti a 350.000 persone. (ANSA).